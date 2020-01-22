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Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı yerleştirme görüntüleri kamerada

22 Ocak 2020 11:09

Arnavutköy'de kapalı bir markete el yapımı patlayıcı atıldı. Meydana gelen patlama sonucu ölen ya da yaralanan olmazken markette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. EYP'nin patlama anı ise kameralara böyle yansıdı. 

Olay, saat 22.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir otomobille gelen kimliği belirsiz iki kişi, kapalı olan markete el yapımı patlayıcı attı. Kimliği belirsiz kişiler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

 

 

 

 

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