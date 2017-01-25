Armağan Çağlayan: Metrobüse hiç binmedim

Hafta içi her akşam teve2 ekranlarında yayınlanan ve Armağan Çağlayan’ın sunduğu “Hepsi Bugün Oldu” programına gayrimenkul ve varlık değerleme uzmanı Mustafa Demirdöven katıldı. Demirdöven, “Metrobüs, metro gibi çağdaş bir ulaşım aracı değil. Her yerde metro olsa herkes biner. Ama metrobüs, bildiğimiz otobüsün biraz hızlandırılmışı” dedi. Bunun üzerine Çağlayan, “Ama hızlı gidiyor” deyince Demirdöven, “Bindiniz mi?” diye sordu. Çağlayan “Metrobüse hiç binmedim” diye cevap verdi. Demirdöven, “Binmeyin” diye tavsiyede bulununca Çağlayan, “Niye öyle diyorsunuz hocam?” diye sordu. Demirdöven de “O zaman binin” diye cevap verdi.