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Armağan Çağlayan: Mansur Yavaş 'Gör Beni'ye katılmayı reddetti; "Böyle konuşulmak istemiyorum; işimle konuşulmak istiyorum" dedi

"Bir de Komünist Başkan (Fatih Mehmet Maçoğlu) reddetti; herhalde aynı gerekçelerle"

04 Mayıs 2021 21:50

T24 Video Haber Merkezi

Youtube kanalında 'Gör Beni' isimli program ile ünlüler ve siyasi isimlerle röportajlar yapan Armağan Çağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın programına katılmayı reddettiğini söyledi.

Haber Global'de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' isimli programına konuk olan Çağlayan "Mansur Bey'in 'Gör Beni'yi reddetme sebebi dedi ki 'böyle konuşulmak istemiyorum. İşimle konuşulmak istiyorum.' Bu benim için çok anlaşılır. Bir de Komünist Başkan (Fatih Mehmet Maçoğlu) reddetti. Herhalde aynı gerekçelerle" dedi.  

Çağlayan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için de "Bence hiçbir zaman 'Gör Beni'ye çıkmayacak" ifadelerini kullandı. 

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