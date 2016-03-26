Arkadaşları, tutuklu gazeteci Beritan Canözer'in 'heyecanını' anlattı

JINHA muhabiri Beritan Canözer, 16 Aralık’ta Diyarbakır’da bir protesto yürüyüşünü takip ettiği sırada, 'heyecanlı' olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı, daha sonra “terör örgütüne yardım” suçlamasıyla tutuklandı. Hakkında hazırlanan iddianamede, suç delili olarak yalnızca üzerinden çıkan basın açıklamaları ve haber notları yer alıyor. Canözer’in ilk duruşması 29 Mart’ta saat 09.30’da Diyarbakır Adliyesi’nde yapılacak. Haber Nöbeti koordinasyon ekibi çağrıda bulunarak, "Tüm meslektaşlarımızı Diyarbakır’a, Canözer’e destek olmaya çağırıyoruz" dedi.