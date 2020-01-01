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Arkadaşları şaka yaptı, sosyal medyadan büyük ikramiyenin ona çıktığını duyurdu: "Telefonlarım saatlerce susmadı, bilet bile almamıştım. Psikolojim bozuldu"

01 Ocak 2020 17:08

Bursa'da İsmail Çelik'in arkadaşları şaka yapmak amacıyla sosyal medyadan Milli Piyango büyük ikramiyesinin ona çıktığını duyurdu. Arkadaşlarının yaptığı şakanın ardından telefonunu saatlerce susmayan Çelik, psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Çelik, "Arkadaşlar sosyal medyadan şaka yapmışlar. Bu yüzden telefonlarım susmuyor. İş yerini erkenden kapatıp gitmek zorunda kaldım. Telefonlar gelmeye başladı. Aramayan kalmadı tebrik için. Bana ulaşamayanlar ailemi aramışlar. Ben bilet bile almadım. Bana ikramiye falan çıkmadı. Arkadaşlarımın şaka kurbanı oldum. Psikolojim bozuldu" diye konuştu.

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