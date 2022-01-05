Arkadaşıyla şakalaşırken kafası yürüyen merdivene sıkıştı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Mangga Dua Mallisimli bir alışveriş merkezinde çalışan Rizki, yürüyen merdivendeyken alt kattaki arkadaşıyla şakalaşmaya başladı. Arkadaşıyla şakalaştığı sırada Rİzki'nin başı, yürüyen merdivenin trabzanıyla duvar arasına sıkıştı.

Durumu fark edenler hemen yürüyen merdiveni durdurdu. Ancak Rizki başını sıkıştığı yerden çıkarmakta güçlük çekti.

Talihsiz adamın imdadına çevredekiler yetişti. Önce yürüyen merdivenin ters yönde hareket ederek Rizki'nin başını serbest bırakmaya çalışan çevredekiler, uzun süren gayretler sonucu adamı kurtarmayı başardı.

Alışveriş merkezi yetkilisi Jessica Melissa, "Mağdur, AVM'deki bir mağazanın çalışanı. Olay olduğu esnada birinci kattan ikinci kata çıkmaya çalışıyordu. Mağdur aşağıya baktığı sırada başı yürüyen merdivenin trabzanı ile duvar arasına sıkıştı" dedi.