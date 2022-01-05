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Arkadaşıyla şakalaşırken kafası yürüyen merdivene sıkıştı

Adamı çevredekiler güçlükle kurtardı

05 Ocak 2022 16:49

Endonezya'daki bir alışveriş mağazasında çalışan Rizki isimli bir kişi, arkadaşıyla şakalaşırken kafasını yürüyen merdivene sıkıştırdı. Adamı çevredekiler güçlükle kurtardı.
 
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Mangga Dua Mallisimli bir alışveriş merkezinde çalışan Rizki, yürüyen merdivendeyken alt kattaki arkadaşıyla şakalaşmaya başladı. Arkadaşıyla şakalaştığı sırada Rİzki'nin başı, yürüyen merdivenin trabzanıyla duvar arasına sıkıştı.
Durumu fark edenler hemen yürüyen merdiveni durdurdu. Ancak Rizki başını sıkıştığı yerden çıkarmakta güçlük çekti.
 
Talihsiz adamın imdadına çevredekiler yetişti. Önce yürüyen merdivenin ters yönde hareket ederek Rizki'nin başını serbest bırakmaya çalışan çevredekiler, uzun süren gayretler sonucu adamı kurtarmayı başardı.
 
Alışveriş merkezi yetkilisi Jessica Melissa"Mağdur, AVM'deki bir mağazanın çalışanı. Olay olduğu esnada birinci kattan ikinci kata çıkmaya çalışıyordu. Mağdur aşağıya baktığı sırada başı yürüyen merdivenin trabzanı ile duvar arasına sıkıştı" dedi.
 
Rizki'nin olayın ardından sağlık kontrolünden geçtiğini belirten Melissa, ciddi bir yaralanma bulunmadığı yalnızca başı ve omuzlarında hafif sıyrıkların oluştuğunu kaydetti.
 
O anlar çevredekilerin kameralarına da yansıdı.
yürüyenmerdivenşaka

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