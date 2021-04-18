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Arkadaşının getirdiği defterden 600 yıllık tarif çıktı: "Bir hazine"

“600 yıllık bir şerbet kültürü"

18 Nisan 2021 14:06

İstanbul Kadıköy’de yaşayan bir esnaf, arkadaşının getirdiği ve Osmanlı mutfağına ait olan defteri tercüme ettirdikten sonra 600 yıllık şerbet tariflerine ulaştı. 

“Bu defter bir hazine"

48 çeşit şerbet üretimi yaptığını belirten esnaf, “Yıllar önce bir arkadaşım, bana bir defter getirdi. Bu defter senin hakkın diyerek bana hediye etti. Bana hediye edilen defterin ne olduğunu sorunca ise arkadaşımın babasının dedesinden kalan ve Osmanlıca yazılmış şerbet tariflerinin yer aldığını söyledi. Defteri aldıktan sonra yıllarca hiç kullanmadım. Aradan geçen uzun bir süre sonra başka bir arkadaşım, bana demirhindi şerbeti getirdi. Bana hediye gelen şerbet sonrası defter aklıma geldi. Osmanlıca yazılan tarifleri iki kişiye tercüme ettirdim. Bir baktım ki defter hazine” dedi.

“600 yıllık bir şerbet kültürü"

Şerbetlerin lezzetlerinin yanı sıra şifa kaynağı da olduğunu belirten esnaf, “Osmanlı şerbetlerinin püf noktası içerisinde 38 çeşit baharat olmasıdır. Osmanlı mutfağı en az yemekleri kadar şerbetleri adına da ayrı bir zenginlik taşıyor. O dönemde her çiçeğin her bitkinin neredeyse şerbeti yapılmış. Ayrıca bu şerbetler her biri ayrı şifa deposu. 600 yıldan bahsediyoruz. Kültürümüze sahip çıkmış olsaydık, bugün dünyada Osmanlı şerbetlerinin bir namı olacaktı. Evlerde gazlı içecekler nasıl tüketiliyorsa, bir o kadar da şerbetler tüketilirdi. Bu nedenle biz de 600 yıllık şerbet kültürümüzü gerçek tarifleriyle üreterek yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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