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Arkadaşı ile sohbet ederken kafasına tahta düşmesi sonucu hastanelik oldu

02 Kasım 2020 14:04

Eskişehir'de bakım ve onarım çalışması yapılan bir binanın üst katından aşağıya düşen büyük tahta parçası kafasına isabet eden vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 11.00 civarında İki Eylül Caddesi'nde gerçekleşti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait olan ve bakımı yapılan otopark binasının 4’üncü katında bulanan korkuluk üzerindeki tahta, yol kenarında arkadaşıyla sohbet eden 55-60 yaşlarındaki adamın üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam bulunduğu yere yığıldı. Çevredeki esnafın başına toplandığı ve bilincinin yerinde olduğu anlaşılan yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

“Hafif kanaması vardı”

Kazanın gerçekleştiği noktaya yakın bir işletmede çalışan Birsen Bahçe, olayı gördüğünü belirtti. Yaşlı adamın başına gidince bilincinin yerinde olduğu, kafasında ise hafif bir kanamasının olduğunu gördüğünü anlatan Bahç,; “Bir ses duydum, o sesin üzerine koştum. Beyefendi yerde yatıyordu, 'kafama düştü' diye söyledi. Beyin kanaması olabileceğini düşünerek, ellerini hareket ettirmesini, ellerimi takip etmesini, gülümsemesini söyledim ve onların hepsini yaptı. ‘Ellerimi hissetmiyorum’ dedi. ‘Sinir sıkışması olabilir, sakin olun’ dedik. Başını destekledik, daha sonra da ambulans geldi zaten, bilinci de yerindeydi. Evet, büyük bir tahta parçasıydı. Allah'tan kafasına değil de ense tarafına düşmüş. Yani kafasına düşseydi daha kötü olabilirdi. Biraz kanaması da vardı, inşallah iyi olur. 55- 60 yaşlarındaydı” diyerek olayı anlattı.

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