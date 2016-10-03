Arka Sokaklar'daki Komiser Hakan 'FETÖ'cü çıktı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın son bölümündeki 'FETÖ' göndermesi dikkati çekti. Yönetmen Orhan Oğuz, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrası yaptığı açıklamada, "FETÖ operasyonunu diziye taşıyacağız. 'Rıza Baba'nın ekibinden bir kişi eksilecek" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sonrası dizinin hayranları o ismin kim olabileceğini tartışmaya başladılar. Bu soru geçtiğimiz gün yanıt buldu. 30 Eylül Cuma günü yayınlanan 410'uncu bölümde, 'Rıza Baba'nın ekibinde yer alan 'Hakan Komiser', "örgüte hizmet ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı.