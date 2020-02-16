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Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı; neden özel hayata karışıyorsunuz?

16 Şubat 2020 17:24

TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen ve bekçilere birçok yetki veren yasanın tartışmaları sürerken, Kanal D’nin uzun zamandır ekranlarda yer alan polisiye dizisi Arka Sokaklar’ın 542. bölümünde işlenen konu dikkati çekti.

Dizinin bekçilerle ilgili olan sahnesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde polis memuru Arda ile Şükran arabanın içinde oturup muhabbet ettikleri sırada bekçiler geliyor. Arabaya yaklaşarak camı tıklatan bekçiler, Arda’yı dışarı çağırıyor burada durmamaları gerektiğini söylüyor.  Bekçilerden biri "Hoop hayrola", "İner misin aslanım arabadan", "gel bakalım delikanlı şöyle", "Uzatma aslanım kimlik çıkart, kimlik" ifadeler kullanıyor.

Arda'nın ise, "Bunlar da yeni çıktı. Neden özel hayata karışıyorsunuz. Suç unsuru mu gördünüz hayırdır? Sana ne! Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye" dediği görülüyor. 

Ne olmuştu? 

Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin kolluk yetkilerini genişleten yasa teklifi, İçişleri Komisyonu'nda iki gün süren tartışmalı oturumların ardından kabul edilmişti. 

Yeni düzenlemeyle bekçiler, zor ve silah kullanma gibi birçok yetkiye sahip olmuştu. 

 

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