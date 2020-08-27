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Arjantin'de orman yangını: 15 bin hektarlık alan kül oldu

27 Ağustos 2020 11:58

Arjantin’de çıkan orman yangınında 15 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

Arjantin’de ormanlık alanda yangın çıktı. Arjantin’in Cordoba eyaletinde başlayan orman yangınında 15 bin hektardan fazla alan kül oldu. Nedeni henüz bilinmeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Arjantin hükümeti, yangın felaketiyle mücadele edebilmek için tüm birimlerini seferber etti. Yetkililer, Cordoba eyaletinde kısa sürede yayılan yangının son 12 yılın en kötüsü olduğunu bildirdi. Bir hafta önce başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

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