Arjantin'de kadın cinayetine tepki gösteren kadınlar, adalet sarayını yaktı

Arjantin’in Mendoza şehrinde cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki Florencia Romano’nun ölümü protesto edildi. Olayın ardından tepkilerini dile getiren kadın göstericiler, protestolar sırasında adalet sarayını ateşe verdi.

Arjantin'de 33 yaşındaki Pablo Ramón Arancibia, sosyal medyadan tanışıp evine davet ettiği 14 yaşındaki Florencia Romano'nun katili olmakla suçlanırken, Arjantin basının da yer alan haberlere göre Romano’nun çığlıklarını duyan bir kişinin 911’i aramasına rağmen çağrısının polis tarafından reddedildiği belirtildi.

Cinsel saldırıya direnmesinin ardından öldürüldü

Florencia Romano’nun cansız bedeninde inceleme yapan ekipler, genç kızın cinsel saldırıya direndiğini ardından boğazının kesilerek cesedinin ateşe verildiğini tespit etti.

Ülkenin birçok noktasında sokağa çıkan kadınlar Florencia Romano cinayetine tepki göstererek, polisi kadın cinayetlerine kayıtsızlıkla suçladı.

Cinayetin yaşandığı Mendoza şehrinde de sokaklara çoğu kadın yüzlerce eylemci, yürüyüşün ardından şehirdeki adliye binasını ateşe verdi.