T24 LogoT24 Logo
Haberler

Arjantin'de kadın cinayetine tepki gösteren kadınlar, adalet sarayını yaktı

14 yaşındaki Florencia Romano’nun ölümü protesto edildi

20 Aralık 2020 10:11

Arjantin’in Mendoza şehrinde cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki Florencia Romano’nun ölümü protesto edildi. Olayın ardından tepkilerini dile getiren kadın göstericiler, protestolar sırasında adalet sarayını ateşe verdi.

Arjantin'de 33 yaşındaki Pablo Ramón Arancibia, sosyal medyadan tanışıp evine davet ettiği 14 yaşındaki Florencia Romano'nun katili olmakla suçlanırken, Arjantin basının da yer alan haberlere göre Romano’nun çığlıklarını duyan bir kişinin 911’i aramasına rağmen çağrısının polis tarafından reddedildiği belirtildi.

Cinsel saldırıya direnmesinin ardından öldürüldü

Florencia Romano’nun cansız bedeninde inceleme yapan ekipler, genç kızın cinsel saldırıya direndiğini ardından boğazının kesilerek cesedinin ateşe verildiğini tespit etti.

Ülkenin birçok noktasında sokağa çıkan kadınlar Florencia Romano cinayetine tepki göstererek, polisi kadın cinayetlerine kayıtsızlıkla suçladı.

Cinayetin yaşandığı Mendoza şehrinde de sokaklara çoğu kadın yüzlerce eylemci, yürüyüşün ardından şehirdeki adliye binasını ateşe verdi.

ETİKETLER

arjantinflorencia romanokadın cinayetimendoza

Diğer Videolar

Atina'daki öğrencilerden, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek

Emine Erdoğan'dan sokak hayvanları paylaşımı: Dünyayı onlarla paylaştığımızı unutmayalım

Sisler arasında kaybolan Kız Kulesi'nden kartpostallık görüntüler

Parkta ağaç diken belediye görevlilerine taşlı saldırı

Çukur dizisinde Yamaç'taki büyük değişim seyircileri şaşırtacak

Tarihi Leman Esma Kasay Han'ı satışa çıkarıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçili öğrencilerden 'Padişah' klibi: "Seni bir eylemle rezil ederim"...

Balkondan 5 aylık bebeğin üzerine düştü; bebek ve düşen kişi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ekonomist Atilla Yeşilada: Bu şekilde giderse Merkez Bankası 2 hafta...

Merve Boluğur: İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik...

Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti...

İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması; genelgeler hatırlatıldı ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçili öğrencilerden 'Padişah' klibi: "Seni bir eylemle rezil ederim"...

Balkondan 5 aylık bebeğin üzerine düştü; bebek ve düşen kişi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24