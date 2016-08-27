Arif Erdem Gülen'in şiiri için klip çekmiş

Eski Milli Futbolcu Arif Erdem'in, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fetullah Gülen'in yazdığı "Medine'nin gülü" isimli şiirini okuduğu ve özel klip çektirdiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ' soruşturması kapsamında Galatasaray'ın eski futbolcularından Hakan Şükür'ün yanı sıra, Arif Erdem, İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker hakkında gözaltı kararı verildi. 'FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan Arif Erdem’in İpsala Sınır Kapısı’nı kullanarak Yunanistan’a çıkış yaptığı belirtilmişti.