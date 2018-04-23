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Ariana Grande, Manchester saldırısından 11 ay sonra single çıkardı

23 Nisan 2018 17:08

Geçen yıl mayıs ayında Manchester'daki konserinde meydana gelen intihar saldırısının ardından Ariana Grande ilk kez yeni bir şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. İngiltere'nin Manchester kentinde Ariana Grande konserinde meydana gelen patlamanın üzerinden 11 ay geçti. Şarkıcı, 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı olaydan sonra ilk kez yeni bir şarkıyla sevenlerinin karşısına çıktı. 24 yaşındaki ABD'li pop şarkıcısı, ‘No Tears Left To Cry' adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının klibi YouTube'da iki günde 26 milyon görüntülenme aldı. Geçen yıl meydana gelen intihar saldırısı eyleminin ardından Grande, ‘Dangerous Woman' adlı turnesine son vermiş, Manchester kurbanları için yardım konseri vermişti.

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