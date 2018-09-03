Aretha Franklin'in cenazesinde Ariana Grande'yi taciz eden piskopos özür diledi

Sweetener isimli yeni stüdyo albümüyle gündemde olan güzel şarkıcı Ariana Grande, 31 Ağustos Cuma günü Detroit'te düzenlenen Aretha Franklin'in cenaze töreninde talihsiz bir durum yaşamıştı. Vaiz Charles H. Ellis'in göğsüne dokunmasıyla tacize uğrayan güzel şarkıcıya sosyal medya da dahil olmak üzere her yerde destek mesajları yolladı. Vaiz Charles H. Ellis ise USA Today sitesine konuştu ve özür diledi: Asla bir kadının öğsüne dokunmak niyetinde olmadım. Bilmiyorum, kolumu ona doluyorum sanmıştım. Belki çizgiyi aştım, belki çok arkadaşçıl davrandım ama özür diledim. Yapmak isteyeceğim son şey bu olurdu. Bu gün Aretha Franklin hakkında olmalıydı.