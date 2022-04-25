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Ardahan'da bir kişi, köpeğine saldıran kurdu sopayla böyle kovaladı; "Görüntüleri izlediğimde çok korkunçtu"

"Kurt, eve giren köpeği girip evden alıyor; böyle bir şey hiç görmedim"

25 Nisan 2022 16:27

Ardahan'da gece saatlerinde köye inen bir kurt, evin önündeki köpeğe saldırdı. Köpeğin sahibinin kurdu sopayla kovaladığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Olay, 12 Nisan günü saat 02.30 sıralarında Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde meydana geldi. Köye inen kurdun köpeğine saldırdığını gören Turgay Eraslan, evden aldığı sopa ile hayvanın üzerine doğru koştu. Kurt da Eraslan'ın geldiğini görünce köpeği bırakıp orman tarafına gitti. Eraslan, kurdu sopayla kovalayarak, köpeğini kurtardığı anların güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Turgay Eraslan, "Sahur için kalktığımda köpeğimin havlaması üzerine dışarı çıktım. Işıkları yakıp baktığımda bahçede bir kurdun köpeğimi öldürmeye çalıştığını gördüm. Tekrar eve girip aldığım sopayla köpeğimi kurtarmak için hamle yaptım. Kurt da korkup kaçtı. Köpeğimin yaralarını pansuman ettim. Görüntüleri izlediğimde çok korkunçtu. Kurt, eve giren köpeği girip evden alıyor. Böyle bir şey hiç görmedim" dedi.

Kaynak: DHA

 
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