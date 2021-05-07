T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ardahan’da, ayağı kırıldığı için beslenemeyen ve merada bitkin bulunan at, çocuklar tarafından beslendi

Atın durumunun iyi olduğu belirlenirken, tedavisinin Kafkas Üniversitesi'nde devam edeceği belirtildi

07 Mayıs 2021 20:57

Ardahan’da, ayağı kırıldığı için beslenemeyen ve merada bitkin bulunan at, çocuklar tarafından beslendi. Elleriyle otları koparan çocuklar, ata yedirdi. Valilik ve belediye ekipleri de hayvanı vinçle alıp, tedavisi için götürdü.

Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt köyü yakınlarındaki merada ayağı kırık atı görenler, valilik ve belediyeye haber verdi. Bu sırada çocuklar da atın yanına gelerek, günlerdir beslenemediği anlaşılan, bitkin hayvana elleriyle topladıkları otları yedirdi. Vali Hüseyin Öner’in talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ardahan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, atın yanına giderek, ilk tedavisini yaptı. Ön ayağının kırık olduğu tespit edilen at, getirilen vinçle alınarak, tedavisi için götürüldü. 

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt köyü sakinleri, ayağı kırılan at için sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Bakan Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaralı ata ilk müdahalede bulundu. Atın durumunun iyi olduğu belirlenirken, tedavisinin Kafkas Üniversitesi'nde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA

atyaralıvalilikardahan

Diğer Videolar

Erdoğan’ın katılacağı temel atma töreninin yapılacağı alana 'Ya Kanal Ya İstanbul' pankartı

Fernando Muslera'nın attığı çalım geceye damga vurdu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçında bir anda çalan Müslüm Gürses şarkısı sporcuları şaşkına çevirdi

Vatandaş: Bahçeli, kasetin mi neyin varsa söyle; affederiz, oy da veririz

Çöken 12 katlı binanın enkazından bir çocuğun çıkarıldığı anlar kamerada

Rusya, İngiliz gemisine uyarı ateşi açıldığı anların görüntülerini yayınladı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24