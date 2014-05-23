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Arda Turan Obama'yla karşılaşırsa...

23 Mayıs 2014 13:59

Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğunu yakalayarak tarihi bir başarıya imza atan Arda Turan, reklam yıldızı oldu. Yıldız oyuncu, İspanya'nın Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu Gol TV için kameralar karşısına geçti ve her zamanki sempatik tavırlarıyla izleyenleri güldürdü. Yıldız oyucu ilk durağı Brezilya'da kendisini samba yaparken buluyor. Arda'nın ikinci ziyareti ise Almanya'ya. Arda daha sonra İspanya'ya dönüyor ve İspanyollara özgü yemek olan paella yiyor. Yıldız oyuncu Fransa'da ise ressamalığa soyunuyor. İngiltere'de ressamlığa devam eden Arda, fırçasını karşısındaki kişinin alnına sürüyor. Arda'nın son durağı ise ABD. Milli oyuncu karşısında ABD Başkanı'nı buluyor. Ve Arda bu ülkeleri turladıktan sonra bir anda kendini evinin oturma odasında kendini TV karşısında buluyor.

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