Arda Turan, eşinin Youtube kanalına konuk oldu: "Sen de gazeteciler gibi ağzımdan manşet almaya çalışıyorsun"

Eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Youtube kanalına konuk olan Arda Turan, eşinin takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Galatasaraylı futbolcu, eşinin "Şımarık biri misin?" sorusuna "Sonradan olmadım ama en baştan beri gelen bir şımarıklık var. Sen de gazeteciler gibi ağzımdan manşet almaya çalışıyorsun" diyerek espri yaptı.

Eşinden samimi cevaplar alan Aslıhan Doğan Turan, "Bana sinir oluyor musun?" diye sordu. Bu soruya gülerek cevap veren Arda Turan ise "Yok ya sana niye sinir olacağım. Allah versin be karıcığım. Bazen adamı çürütürsün. İyi olduğun şeyler çok iyi ama sen bir şeye takılma" ifadelerini kullandı.