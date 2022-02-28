Arda Kural ve Yıldız Asyalı canlı yayında buluştu, eski defterler açıldı: "Yıldız beni aldattı"

Yıllar önce ilişki yaşayan Yıldız Asyalı ve Arda Kural, canlı yayında buluştu. İki oyuncu, geçmişte yaşadıkları ilişkinin bilinmeyenleri anlattı. TV8'de 2.Sayfa programına konuk olan ikili ayrıca birbirilerine daha önce açıklamadıkları olay ve duygularını da dile getirdi.

Arda Kural, Yıldız Asyalı'nın kendisini aldattığını söylerken yaşananlar için Asyalı'yı suçlamadığını da belirtti. Yıldız Asyalı ise "Benim bir travmam vardı. Arda'nın evini aradım bir kadın çıktı ve kim olduğunu sorduğumda da 'Arda'nın nişanlısıyım' dedi. Ben beraber olduğumuzu biliyordum. Sonra da bu ihanet oldu" dedi.

Kural, Asyalı'nın yaşadığı bu olaydan habersiz olduğunu söyleyerek "Yıldız benimle bunu paylaşmadı. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Kadınlar böyle işte o an söylemiyor ama 15 yıl sonra ortaya çıkartıyor. Benim nişanlımdan haberim yok. Demek ki ben de sana acı çektirdim" ifadelerini kullandı.