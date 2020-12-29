Araştırmacı İbrahim Uslu'dan 'alternatif ittifak' iddiası: "Cumhur İttifakı çağrısı yapmadığını biliyor..."

Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu çarpıcı bir iddia ortaya attı. Halk TV'de 'Sözüm Var' programına konuk olan Uslu, yeni bir ittifakın olabileceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çağrısını değerlendiren Uslu şunları söyledi:

“Bence sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor. İyi Parti tabanı Erdoğan’a negatif taban. Bahçeli de Meral hanım da tabanı da Bahçeli’nin Cumhur İttifakı çağrısı yapmadığını biliyor.”