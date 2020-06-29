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Araçtan indiler; yeşil ışık yanana kadar dans ettiler

29 Haziran 2020 11:10

Antalya’da trafikte kırmızı ışıklarda duran araçtan inen genç bir kadın, yeşil ışık yanıncaya kadar müzik eşliğinde dans etti. Genç kadına araçtan inen bir erkek daha eşlik ederken, diğer sürücüleri şaşırtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kent merkezinde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, trafikte kırmızı ışıkta otomobilden inen genç kadın, bir anda müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Kadına, araçtan inen bir erkek de eşlik etti. Yeşil ışık yanıncaya kadar dansa devam eden ikili, ardından araçlarına binerek yollarına devam etti.

Diğer sürücüleri şaşırtan o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü

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