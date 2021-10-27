Aracının kusurlarını söyleyen ekspertiz çalışanlarını bıçakladı

"Buraya bir araba geldi. Aracın ekspertizi komple yapılıyor. Daha sonra burası kırık değil diyerek tartışma yaşanıyor. Alacaklı kişi zarar görüyor burada, biz bunları söylemek zorundayız. Arkadaşlar gidiyor, adam toplayıp geliyorlar. Elemanlarımızı bıçaklıyorlar. Bıçaklananlardan birisi yeğenim birisi de ağabeyim. Yeğenimin durumu ağır. Bunlar yargıya taşınacak. Burası resmi bir kurum."

Kaynak: DHA