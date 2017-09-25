Aracını engelli park yerine çeken hastane müdürü, kendini böyle savundu

Engelli park alanı işgal edildiği için, gerçek bir engelli ceza ödemek zorunda kaldı! Engelli bir adam, serum takılması için gittiği hastanede, engelliler için ayrılmış park alanında yer bulamayınca, park yasağı olan bir yere aracını park etmek zorunda kaldı. Daha sonra hastaneye giden adamın, aracı park yasağı olan yerden ceza kesilerek çekilmiş. Videoyu kaydeden kişinin babası, içeride serum takılıyken annesinin araca gitmesiyle, aracın çekildiği fark ediliyor. Sonrasında ise anne oğlunu arayarak aracı almasını istiyor. Haliyle de engelsiz insanların, engelli park alanını işgal etmelerine ve onlar yüzünden ceza ödemeye sinirleniyor...