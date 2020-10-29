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Aracına çarpan kişiye "Kaç kilometre hızla geliyordun" diye sordu; aldığı yanıt şoke etti!

"500 kilometre hızla geliyordum" gerilim yarattı, polis tarafları sakinleştirdi

29 Ekim 2020 13:44

Gaziantep'te park yapma hazırlığındaki araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsüne çarptığı aracın sahibi "Kaç kilometre hızla geliyordun" diye sorunca "500 kilometre hızla geliyordum" yanıtını aldı. 

Gaziantep'te, 15 Temmuz Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, O.G. idaresindeki 27 ARZ 941 plakalı otomobil, park hazırlığı yapan 35 KB 1015 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada park hazırlığındaki aracın sürücüsü yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrasında O.G, otomobilin isimi öğrenilemeyen sahibinin sorduğu "Kaç kilometre hızla geliyordun" sorusuna genç sürücü "500 kilometre hızla geliyordum" cevabını verdi. Gerilen araç sahibi ile O.G. arasında sözlü tartışma yaşandı. Araya giren polisin ikazları üzerine taraflar yatıştırıldı.

Kaynak: İHA

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