Aracın kontrolünü kaybeden şoförü, uçuruma düşmekten tel örgüler kurtardı

Adana'da bugün otomobiliyle gezintiye çıkan Mehmet Aydın, direksiyon kontrolünü yitirerek Seyhan Baraj Gölü çevresine çekilen tel örgülere çarptı. Mehmet Aydın'ın çarptığı tel örgüler, 30 metre yüksekliğindeki uçuruma düşmesini engelledi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücüyü otomobilden çıkaramayınca Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekibi, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Tel örgülerede çarparak duran otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Aydın tedavi altına alındı.