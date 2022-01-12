Araca bağladığı halatla snowboard yapan genç, polise yakalandı

Rusya'nın Ryazan kentinde bir genç, kayak kıyafetlerini giyerek arkadaşının aracının arkasına ip bağladı. Caddeye çıkan genç, yolları kaplayan kar üzerinde snowboard yapmaya başladı. Arkadaşı aracı kullanırken, kendisi cadde üzerinde kaydı. Ancak gençlerin o anları trafik polislerinin dikkatinden kaçamadı. Snowboard yapan genç, trafikte ilerleyen araçların yanından geçerken, polisler gençleri takibe aldı. Kısa süre sonra gençleri durduran polisler, yaptıklarının kanunlara aykırı olduğunu söyledi.

İki gence toplam 2 bin ruble para cezası

Kayak yaparken trafiği tehlikeye atan gençler, polislere sosyal medyada görüntü paylaşmak için böyle bir şey planladıklarını ifade etti. Polisler ise gençleri yine uyararak ikisine toplam 2 bin ruble para cezası kesti.

Gençler ceza almalarına rağmen görüntüleri yine de sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları gençleri yaptıkları tehlikeli hareketler nedeniyle eleştirirken, bazıları da gençleri cesur bulduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA