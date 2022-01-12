T24 LogoT24 Logo
Haberler

Araca bağladığı halatla snowboard yapan genç, polise yakalandı

İki gence toplam 2 bin ruble para cezası

12 Ocak 2022 20:58

Rusya'nın Ryazan kentinde bir aracın arkasına bağladığı halatla sokakta snowboard yapan bir genç, polise yakalanarak para cezasına çarptırıldı.

Rusya'nın Ryazan kentinde bir genç, kayak kıyafetlerini giyerek arkadaşının aracının arkasına ip bağladı. Caddeye çıkan genç, yolları kaplayan kar üzerinde snowboard yapmaya başladı. Arkadaşı aracı kullanırken, kendisi cadde üzerinde kaydı. Ancak gençlerin o anları trafik polislerinin dikkatinden kaçamadı. Snowboard yapan genç, trafikte ilerleyen araçların yanından geçerken, polisler gençleri takibe aldı. Kısa süre sonra gençleri durduran polisler, yaptıklarının kanunlara aykırı olduğunu söyledi.

İki gence toplam 2 bin ruble para cezası

Kayak yaparken trafiği tehlikeye atan gençler, polislere sosyal medyada görüntü paylaşmak için böyle bir şey planladıklarını ifade etti. Polisler ise gençleri yine uyararak ikisine toplam 2 bin ruble para cezası kesti.

Gençler ceza almalarına rağmen görüntüleri yine de sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları gençleri yaptıkları tehlikeli hareketler nedeniyle eleştirirken, bazıları da gençleri cesur bulduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

rusyasnowboard

Diğer Videolar

Kulübede bağlı köpeğe ateş etti!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Yalnızca otizmli yolculardan oluşan bir yelkenli seyehati: "Ayaklarının üzerinde durmak gerekiyor "

İmamoğlu: İstihdam Ofislerimiz bu hafta 8 Mart dolayısıyla kadınlara öncelik sağladı

Ukraynalı ile İngilizce konuşmaya çalışan Habertürk dış politika koordinatörü Çetiner Çetin'in o anları gündem oldu

"Fabrika gibi çalışan bir hastanede günde 50'den fazla hasta muayene ediyorum"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24