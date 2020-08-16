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Araç kundaklayan şahıs yakalandı

Şahsın bir istasyondan benzin aldığı ve aracı yaktığı anlar kameralara yansıdı

16 Ağustos 2020 12:51

İstanbul Gaziosmanpaşa’da geçtiğimiz günlerde bir aracı kundaklayan şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şahsın bir istasyondan benzin aldığı ve aracı yaktığı anlar kameralara yansıdı.

Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde park halindeki bir aracın kundaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada olayı gerçekleştiren zanlı yakalandı.

Polis ekipleri, kaçarken 1 adet şarjör ve 1 adet fişek düşüren şüphelinin eşkalini ve kimliğini belirlemek için çevre kameralarda yaptığı incelemelerde şahsı kısa sürede tespit etti. Olayı gerçekleştiren zanlının Burak Can M. (19) olduğunu belirleyen polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şahsı Büyükçekmece’deki adresinde kısa sürede yakaladı.

Öte yandan şahsın bir istasyondan aracı kundaklamak için benzin aldığı anlar kameralara yansıdı. Şahsın bensiz aldıktan sonra bir süre yürüdüğü ve olay yerine geldiği görülüyor. Kameralara yansıyan görüntülerde aracı yakan şahsın daha sonra hızla kaçtığı görülüyor.

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