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Araç koltuğuyla yola düşen çocuğu annesi fark etmedi

16 Ocak 2019 16:27

ABD'nin Minnesota eyaletinde araç koltuğu ile yola düşen iki yaşındaki kız çocuğunu seyir halinde giden sürücü fark ederek kurtardı. Olay Minnesota eyaletinin Mankato kentinde meydana geldi. Chad Cheddar Mock adlı sürücünün araç kamerasınca kaydedilen ve sosyal medya paylaşılan videoda, seyir halindeki bir otomobilden araç koltuğu ile beraber çocuğun düştüğü görülüyor. Ardından sürücü aracından iniyor, trafiği durduruyor ve kız çocuğunu yoldan alarak kurtarıyor. İşin çarpıcı tarafı ise 2 yaşındaki kız çocuğunun annesinin, bu olayı fark etmeyerek yoluna devam etmesi. Olay yerine gelen polis, kız çocuğunun araba koltuğuna emniyetli bir şekilde bağlandığını ancak araba koltuğunun güvenli bir şekilde yerine yerleştirilmediğini söyledi. Çocuğunun araçta olmadığını fark eden anne, olayın olduğu yere geri dönerken adı açıklanmayan kadının çocuğu tehlikeye atma cezasıyla yüzleşeceği bildirildi.

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