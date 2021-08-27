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Arabasını raylara bıraktı; makiniste el sallayıp gelen treni durdurmaya çalıştı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

27 Ağustos 2021 13:21

Amasya'da ikaz lambasının yanmasına karşın hemzemin geçide girip, bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan sürücünün otomobiline tren çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, tren gelirken sürücünün, makiniste durması için eliyle işaret yaptığı görüldü.

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