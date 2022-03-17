Arabasına benzin yerine ayçiçek yağı doldurdu

Sözcü'de yer alan habere göre, İngiltere’nin Cheshire bölgesinde önceki gün çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu.

Bir adamın süpermarket otoparkında arabasına benzin yerine ayçiçek yağı koyarken görüldü.

Mark Rainford tarafından paylaşılan videoda, adam önce market poşetlerini arabasına yerleştiriyor, daha sonra da arabanın benzin kısmına yemeklik ayçiçek yağı doldurmaya başlıyor.

Kısa sürede izlenme rekorları kıran videoda birçok kişinin şaşkın gözlerle adamı izlediği de görülüyor.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası bazıları fikri normal bulurken, “Bu fiyatlara karşı böyle bir yol izlemiş olabilir” yorumu yaptı. Bir kullanıcı ise, “Biyo dizel! Filtre sisteminin nasıl çalıştığına bağlı olarak, oldukça akıllıca bir hareket!” yazdı.

Bir başkası ise “Harika, önümüzdeki hafta yemeklik yağ alamayacağım, çünkü fiyatları artacak ve bu adam gibiler yüzünden hiçbir yerde kalmayacak” dedi.