Arabalarını 'geçersiz' dolar ve eurolarla kapladılar; "Onları aracın üzerinde, TL'yi cebimizde tuttuk"

"Türk Lirası bizim için daha önemli"

Dolar ve euronun değersiz olduğuna dikkat çekmek için böyle bir proje yaptıklarını ifade eden Doğan, “Onları aracın üzerinde kaplama, Türk Lirası’nı da cebimizde tuttuk. İnsanların 1-2 senedir psikolojisi bozuldu. Marketlere bile girseniz dolardan dolayı fiyatlar yükseldi deniliyor. Biz de bunun hiçbir önemi olmadığını göstermek istedik. Türk Lirası bizim için daha önemli” diye konuştu.