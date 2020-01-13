Arabada sıkılan köpek sahibini kornaya basarak çağırdı

Avustralya’da sahibinin markete gidip arabada bıraktığı köpek, beklemekten sıkılınca kornaya basarak sahibini çağırdı.

Güney Melbourne bölgesinde bulunan Mornington kentinde marketten alışveriş yapmak isteyen bir adam, köpeklerini arabada bırakarak markete gitti. Arabada sürücü koltuğuna geçen köpek sahibini çağırmak için sürekli kornaya basmaya başladı. Korna sesini duyan adam hızlıca arabaya gelerek “Geldim, sadece 5 dakikalığına gitmiştim” dedi. Adamın kapıyı açması üzerine köpek korna çalmayı bırakarak araçtan indi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından beğendi aldı.