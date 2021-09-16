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Ara sokakta ters dönmüş aracı görenler gözlerine inanamadı

16 Eylül 2021 12:34

İstanbul Bakırköy'de ara sokakta tümsekten geçerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı ters döndü. Yeni aldığı otomobilinden hafif yaralı olarak çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Bir mahalle sakini ise yol ortasında ters dönmüş aracı görünce çok şaşırdıklarını söyleyerek "İmkansız böyle olmaması lazım. İlk defa böyle bir şey görüyorum" dedi.

Ataköy 7-8 kısım Lale Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre ara sokakta tümsekten geçerken sürücüsü Gülin Doğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ön lastiği park halindeki bir otomobilin lastiklerine çarptı.

Savrulan otomobil ters dönerken sürücü Doğan, hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Gülin Doğan'ı hastaneye kaldırdı.

Özel bir hastanede anestezi doktoru olan Varlık Doğan, kızının kaza yaptığını duyunca iş elbiseleriyle kazanın yaşandığı yere koştu. Kızı hastanede tedavi altında olan baba, otomobilin başından ayrılmadı. Sokakta ters dönmüş haldeki otomobili görenler kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadı.

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