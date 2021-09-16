Ara sokakta ters dönmüş aracı görenler gözlerine inanamadı

İstanbul Bakırköy'de ara sokakta tümsekten geçerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı ters döndü. Yeni aldığı otomobilinden hafif yaralı olarak çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Bir mahalle sakini ise yol ortasında ters dönmüş aracı görünce çok şaşırdıklarını söyleyerek "İmkansız böyle olmaması lazım. İlk defa böyle bir şey görüyorum" dedi.