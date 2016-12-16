'Aptallar Çetesi' vizyona girdi; işte fragmanı

Jared Hess'in yönetmen koltuğunda bulunduğu filmde Zach Galifianakis, Owen Wilson, Kristen Wiig, Jason Sudeikis, Ken Marino, Kate McKinnon ve Leslie Jones gibi isimler rol aldı. 1997 yılında "Loomis Fargo & Company" adlı bir şirkette sürücü olarak görev yapan David Scott Ghannt'ın öyküsünün anlatıldığı filmde, tarihteki en büyük banka soygunlarından biri merkeze alınıyor. Çaldıkları 17.3 milyon dolar ile ortadan kaybolan soyguncu bir ekibin hikayesini beyaz perdeye taşıyan film, çok karakterli bir suç komedisi olarak öne çıkıyor.