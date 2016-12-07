Apple yılın en filmlerini açıkladı; 3. sırada 'Dedemin Fişi' var

2016 yılınının sonuna yaklaştığımız bu günlerde Apple, 2016'ya damgasını vuran film, müzik ve uygulamaları belirledi. Yılın En İyi Filmlerinde 3. sırada 'Dedemin Fişi', yer aldı. Dedemin Fişi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan; Güldür Güldür Ekibinden Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Uğur Bilgin'in yer aldığı ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 2015 yapımı komedi türü Türk Filmi. Filmin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılırken, sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.