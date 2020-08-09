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Apple’ın açığını bulan genç: Bana sadece teşekkür edildi

"Küçük de olsa bir ödül verilebilirdi"

09 Ağustos 2020 10:57

Teknoloji devi Apple'ın açığını bulan Yusuf İslam Unan kendisine sadece 'teşekkür' edildiğini öne sürdü. Benzer şekilde açık bulup Apple'dan ciddi ödül teklifleri alındığını öne süren Unan, "Ben buna da sevindim ama küçük de olsa bir ödül verilebilirdi" dedi.

Bursa’da yaşayan Yusuf İslam Unan, pandemi süreci boyunca evde olduğu için zamanının çoğunu telefonla uğraşarak geçirdi. ‘Apple’ marka telefonunda bulunan ‘Siri’ isimli programla konuşmaya başlayan Unan, programdan telefonun dilinin İngilizce’ye çevrilmesini istedi.

Aynı anda telefonun çalmasıyla birlikte telefonun kapanıp yeniden açıldığını belirten Unan, telefon açıldığında ise tüm programların farklı bir dille çalıştığını fark etti. Durumu Apple’a bildiren Unan’a, yetkililer tarafından teşekkür mesajı gönderildi.

“Buna da sevindim"

Apple’ın başka açıklarını bulan arkadaşlarına ödül verildiğini, kendisine ise sadece teşekkür mesajı atıldığını söyleyen Unan şu ifadeleri kullandı:

"Açığını fark edince yetkililere bildirdim. Teşekkür ettiler ve açığı düzelttiler. Çevremde başka açıklar bulan arkadaşlarım var. Onlara büyük ödüller teklif edildi. Bana sadece teşekkür edildi. Ben buna da sevindim ama küçük de olsa bir ödül verilebilirdi."

 

 

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