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Apple, iPhone 12 modellerini tanıttı

5G teknolojisi dikkat çekti

14 Ekim 2020 08:50

Teknoloji devi Apple, iPhone 12 modellerini tanıttı. Şirket, yeni telefonlarında 5G teknolojisine de yer verdi.

ABD merkezli teknoloji firması Apple, iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 12 ailesinin tanıtımını yaptı. Türkiye saati ile 20.00'de başlayan tanıtım online olarak gerçekleştirildi. İlk olarak tanıtılan ürün HomePod Mini oldu. Akıllı hoparlörün üst bölümünde dokunmatik bir ekran yer alırken, fiyatının 99 dolar olduğu duyuruldu. Teknoloji devi Apple tanıtımda daha sonra iPhone 12 serisinin 4 farklı modelini görücüye çıkardı. iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere toplam 4 yeni modelde 5G teknolojisi bulunduğu duyuruldu.

6.1 inç ekrana sahip iPhone 12'nin başlangıç fiyatı 799 dolar olarak açıklanırken, iPhone 12 Mini'nin ise fiyatı 699 dolar olarak açıklandı. 5.4 inç ekrana sahip olan iPhone 12 Mini, iPhone 12'ye göre daha küçük boyutta bulunuyor.

6.1 inç ekrana sahip iPhone 12 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar, iPhone 12 Pro Max'in fiyatı ise bin 99 dolar olarak açıklandı.

Yeni iPhone modellerinin kutularında şarj adaptörü ve kulaklık yer almadı.

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