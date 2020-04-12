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Apartman sakinlerinden sağlık çalışanlarına moral pankartı: 'Bir canı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir'

12 Nisan 2020 16:56

Batman Gültepe Mahallesi Ertuğrul Park sitesinde oturan apartman sakinleri, yeni tip Koronavirüs günlerinde sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla binanın ön tarafına pankart astı. 

Ertuğrul Park sitesindeki apartman sakinleri "Bir canı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ederiz" yazılı pankartı binaya astı. Site sakinleri pankartı astıktan sonra sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi. 

Ertuğrul Park sitesi yöneticisi Latif Güzel, Türkçe ve Kürtçe olmak üzere 2 dilde 'evde kal' çağrısında bulundu.

Güzel, "Gültepe Mahallesi'nde oturmaktayız. Batman Bölge Devlet Hastanesi komşumuzdur. Sağlık çalışanları komşumuz olduğundan dolayı binamıza pankart asarak onlara moral olmak şartı ile Ertuğrul Park sitesi sakinleri olarak 56 kişi gönlümüz ve dualarımız onlarla birliktedir. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eder emek için Allah razı olsun diyoruz. Lütfen onlar için, onların zor durumda kalmamaları için yüklerinin ağır olmaması için lütfen evde kalın. Bir canı kurtarmak sanki bütün kainatı kurtarmak gibidir. Lütfen Allah için evde kalın" diye konuştu. 

Konuşmaların ardından sağlık çalışanlarına alkışlarla moral verildi. 

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