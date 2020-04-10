T24 LogoT24 Logo
Haberler

Apartman dairesini kahvehaneye çeviren 13 kişiye 40 bin 950 TL ceza kesildi

10 Nisan 2020 10:51

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, polisin kahvehaneye dönüştürülen apartman dairesine yaptığı baskında alkol alıp kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 40 bin 950 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre; Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apartman dairesinin kahvehaneye dönüştürüldüğü ihbarı üzerine adrese baskın yaptı. İçeri girdiklerinde yasağı ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan çok sayıda kişinin alkol alıp kumar oynamakta olduğunu gören polis ekipleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Apartman dairesini kahvehane gibi kullanıp okey oynarken ve alkol alırken suçüstü yakalanan 13 kişiye işlem yapan polis, aynı zamanda da kurallara uymaları konusunda ikaz etti.
Polisleri bile hayrete düşüren olayda, işlem yapılan 13 kişiye Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 40 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER

aydınnazillikahvehanekoronavirüstedbirler

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Mayıs 2020

Yerel gazeteciden Başkan Zeydan Karalar'a 'kayyım' tehdidi: 'Ayağını denk alması lazım'

Sokağa çıkma izninde Genco Erkal da dışarıdaydı: 'Bugün pazar; beni ilk defa güneşe çıkardılar'

Londra'da ezan okundu

Köyün kadın davulcusu: Amacım erkeklerin yaptığı bütün işlerde kadınların üstün olduğunu kanıtlamak

Kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamı gasp ettiler!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mücbir Sebepler'de 'Survivor Bayram Özel'in' yayınlanmamış görüntülerini yayınlayıp birinciyi açıkladılar...

Kamera açıktı; Sıla'dan yayın sonrası Beyaz'a kendisini tiye alarak şaka:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Döviz ve altın alımında vergi 5'e katlandı; banka bonosunda vergi...

"Yüz dolar alırken 1 dolarını da devlet için alacaksınız"...

"Döviz ve altına kambiyo vergisi tipik sermaye kontrolü"...

Kulis | Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na övgü, "CHP zihniyetiyle mücadele" sözlerine açıklama...

Türkiye'de Koronavirüs | 32 kişi daha hayatını kaybetti, 1141 yeni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mücbir Sebepler'de 'Survivor Bayram Özel'in' yayınlanmamış görüntülerini yayınlayıp birinciyi açıkladılar...

Kamera açıktı; Sıla'dan yayın sonrası Beyaz'a kendisini tiye alarak şaka:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24