T24 LogoT24 Logo
Haberler

Apandis ağrısıyla hastaneye gitti, kalbinin sağda olduğunu öğrendi

23 Mart 2018 19:23

Konya'da üniversite öğrencisi Şerife Şimşek, 2 yıl önce apandis ağrısıyla gittiği doktorda, solda olması gereken kalbi ve bazı organlarının sağda olduğunu öğrendi. Yıllardır kalbinin sağda olduğunu hissettiğini belirten Şimşek, ''Kalbimin sağda olduğunu hissediyordum ama buna ne ailem ne de başka birisi inandı. Duyunca şok oldum'' dedi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Şimşek, 2 yıl önce apandis ağrısı nedeniyle Konya Numune Hastanesi'ne gitti. Burada doktor tarafından ultrasonla muayene edilen Şimşek'in, kalp, aorta, dalak ve midesinin sağda, karaciğerinin de solda olduğu ortaya çıktı. Bu durumun Şimşek'in sağlığını etkileyecek bir sorun oluşturmayacağı yapılan tetkiklerle belirlendi.

ETİKETLER

konyaüniversite öğrencisiapandiskalpkalbi sağdaşerife şimşeksağlık

Diğer Videolar

Vuhan'daki sağlık ekiplerinin, koronavirüs hastalarına moral vermek için şarkı söylediği anlar

Koronavirüs için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin hızlandırılmış görüntüleri yayınlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Çin'e dayanışma mesajı

Geometri dersini öğrencilerine 'erik dalı' ve 'fidayda' eşliğinde anlatıyor

Gergerlioğlu'dan haber ajansına yalanlama: İtibar cellatlığına dönüşen habercilik anlayışı beni üzmüştür

'Yüksek sinyal' gerekçesiyle adliyeye alınmayan avukat Tamer Doğan üstünü çıkarmak zorunda kaldı; duruşmasını kaçırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24