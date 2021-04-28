Antrenmanda karşılarına timsah çıktı!

ABD'de profesyonel futbol ligi karşılaşması için Florida eyaletinin Orlando şehrine giden Toronto Futbol Kulübü oyuncuları, antrenman sahasında dev bir timsah ile karşılaştılar.

Futbolcular şaşırırken bir görevli timsahı kuyruğundan çekerek kaçırmaya çalıştı. Oyuncular ilk anın şaşkınlığını üzerlerinden attıktan sonra timsahla selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Toronto ertesi gün Meksika'nın Cruz Azul takımına karşı oynadığı maçı 3-1 kaybetti.



Kaynak: NTV