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Antrenman sırasında baba olduğunu öğrendi, gözyaşlarına hakim olamadı

"Asilhan bebeğin şampiyonluk yolunda uğurumuz olacağına inanıyoruz"

15 Mayıs 2021 12:16

TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da çifte bayram yaşandı. Yeşil-siyahlı takımın oyuncusu Abdülaziz Solmaz, play-off çeyrek final rövanş maçı için yaptıkları antrenman sırasında baba olduğunu öğrendi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 16 Mayıs Pazar günü sahasında Vanspor FK ile oynayacağı play-off çeyrek final ikinci maçı hazırlıklarını Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda yaptığı antrenmanlarını sürdürdüğü esnada Abdülaziz Solmaz, antrenman sırasında gelen telefonla baba olduğunu öğrendi.

Bebeğini antrenman sırasında gören futbolcu göz yaşlarına hakim olamazken o anlar Sakaryaspor’un sosyal medyasından paylaşıldı.

Paylaşılan görüntüde, "Futbolcumuz Abdülaziz Solmaz idman sırasında gelen telefon ile baba olduğunu öğrendi. Gülsüm ve Abdülaziz çiftini tebrik ediyor, Asilhan bebeğin şampiyonluk yolunda uğurumuz olacağına inanıyoruz. Hoş geldin Asilhan Bebek" ifadeleri yer aldı.

Abdülaziz SolmazAntrenman sırasında baba olduğunu öğrendiTFF 2. LigSakaryaspor

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