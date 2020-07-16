Antikorun azalıyor olması aşı çalışmalarını olumsuz etkiliyor; Almanya’da artık bütün eyaletlerde karantina var

Köln

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti de Almanya’dan Türkiye’ye giderek birinci derecede akrabalarını ziyaret eden vatandaşların dönüşlerinde karantinadan muaf tutulması uygulamasını kaldırdı. Bugünden (15 Temmuz 2020) itibaren yürürlüğe giren genelgeye göre, herkes 2 haftalık karantina uygulamasına tabi tutulacak. 1 Temmuz’da yayınlanan ilk genelgeye güvenerek Türkiye’ye tatile gidenler de yeni genelgeye göre muamele görecek.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Müsteşarı Serap Güler, WDR Cosmo Köln Radyosu’na verdiği söyleşide, Federal Hükümet ve diğer eyaletlerin baskısı üzerine bu karara vardıklarını, ayrıca kimin kimi ziyaret ettiğini kontrol etmenin güç olduğunu belirtti. Başka eyaletlerde yaşayanların da Kuzey Ren Vestfalya üzerinden Almanya’ya gelmeye başladıklarını hatırlatan Güler, Türkiye’ye bölgesel istatistikler tutup yayınlaması önerisinde bulundu. Güler, özellikle turistik bölgelere yönelik Korona istatistiklerinin Federal Hükümet’e ulaştırılmasının en azından bu bölgelere yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasına dayanak olabileceğinin altını çizdi.



İsveç’e yönelik seyahat uyarısını kaldırarak AB ülkelerinin hepsine sınırsız seyahati mümkün kılan Almanya, Lüksemburg’dan gelen rakamlar üzerine tutumunu değiştirdi. Alman Dışişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde her 100 bin kişiden 50’sinden fazlasında Koronavirüs tespit edilen Lüksemburg’a yönelik yeni bir "seyahat uyarısı" getirdi. Sınır kontrolleri ve iş nedeni ile seyahat edenlerin test edilmesine yeniden başlandı. Seyahat uyarılarının aşı bulunana kadar duruma göre tekrar konması ve kaldırılması bekleniyor.



Bu arada Covid-19 hastalarının ürettiği antikorların zamanla azalıyor olmasının aşı çalışmalarını olumsuz etkileyebileceği bildiriliyor. Münih’teki bir klinikte Korona geçirmiş olan hastalar üzerinde yapılan bir incelemenin sonuçlarına göre, vücutta oluşan antikor sayısı zamanla azalıyor, Korona geçirmiş hastanın virüse karşı bağışıklığı bir süre sonra ortadan kalkabiliyor. Doktorlar, bunun hastalığın ne kadar ağır geçirildiğine bağlı olduğunu düşünüyorlar. Covid-19’u ağır geçirenlerde daha fazla antikor tespit edildiğine işaret ediliyor. Araştırmacılar ayrıca B ve T hücrelerinin de bağışıklık için önemli olduğunu ve bu iki tip hücrenin kişiye göre farklı biçimde ortaya çıktığını da tespit ettiler.

Bu tespitler aşı araştırmaları için çok önemli. Zira, aşı, B ve T hücreleri ile antikorlar sayesinde Koronavirüs’e karşı mücadele için donatılıyor. Aşının kişiyi ne kadar süre hastalıktan koruduğu da buna bağlı.

Ancak araştırmacılar, tetanoz, difteri gibi başka aşı bulma süreçlerinde de bu tür sorunlar ile karşı karşıya kalındığını ve bu sorunların aşıldığını da hatırlatıyorlar. Hatta grip aşısı için de her yıl yeniden analiz yapıldığına dikkat çekiliyor. Şu ana kadar yapılan 160 aşı araştırmasının 21’inde klinik, yani insanlar üzerinde test yapılan aşamaya geçildi. Almanya'da yıl sonuna kadar aşının bulunması ve üretimine geçilmesi bekleniyor.