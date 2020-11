Antikacılar çarşısı uzun bir aradan sonra kapılarını tekrar açtı

Yaşanmışlıkların izlerini taşıyan objelerin sergilendiği İstanbul Kadıköy Antika Çarşısı, antikaya merakı olanları geçmişte yolculuğa götürüyor. Pandemi sürecinde bir süre kapalı olan antika çarşısı yeniden kapılarını aralayarak ziyaretçilerini bekliyor.



Eski zamanlara ait, nadir bulunan ve yıllar geçtikçe değeri artan eşyalar onları toplayan antikacılar sayesinde Kadıköy’de Sevimli İş Hanı'nda ziyaretçilerini bekliyor. Antikacılar çarşısında insan geçmişin izlerini taşıyan bir serüvene çıkıyor, Madeni paralar, kartpostallar, daktilolar, saatler, takılar ve daha nicesi, yanından geçenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçiler pasajın içine bir yürüyüş yaparak hem maddi hem manevi pek çok kıymetli eşyayla karşılaşabiliyor.

Kültür ve sanatın buluştuğu ye

Kadıköy Antikacılar çarşısında esnaf olan Antikacı Muzaffer Salih, “Antikacılar çarşısını ziyaret edecekler, insanlık kültür mirasının yakın dönemine ait sanat ağırlıklı örneklerini ve Avrupanın yanı sıra Anadolu uygarlık ve kültürel mirasını gösteren etnoğrafik bir çok ürünü pasajda bulabilirler. Çarşıda mobilyadan, mutfağa kadar her türlü ürün çeşidi tablo, takı, tespih, kapı, kilit, anahtara kadar envai çeşit ürünü fazlasıyla pasajımızda yer almaktadır. İstanbul Medeniyetin başkenti olmuş, Avrupa’da çağ açıp çağ kapanmış bir yer, buradaki eserler İstanbullulara tabi ki hitap eder. Geçmişten geleceğe İstanbul masalı derler ya hani burada yeni başlayan efsane bir zaman yolculuğu olarak kültür ve sanatın buluştuğu bir yer diyebiliriz” diye konuştu.

İstanbulluları eşsiz nostalji yolcuğu için ziyarete bekliyoruz

Antikacılar çarşısını ziyaret her türkü ürünü bulabileceklerini ifaden Antikacı Alpaslan Yavuz, “Kadıköy’de bulunan bu çarşı pasajda evlerinde kullanabilecekleri her türlü malzeme var. Burada bulunan ürünler 19. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar olan her türlü ürünü kapsıyor. Pasajda aklınıza gelecek antika değeri taşıyan her şey var. Vatandaşları pasaja girdiğinde bir nostalji rüzgarı karşılıyor. İnsanlar burada çocukluklarına, eskiye gidiyorlar. Pasajda bulunan ürünlere bakarak bizde vardı, dedemlerde aynısı vardı diye söylüyorlar. İstanbulda yaşayan tüm vatandaşlarımızı iş hanımıza bekliyoruz. İstanbullular burada kendisine ait, geçmişine ait bir şeyler bulabilirler. Buraya gelerek gezmelerini, ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.



Öte yandan zaman geçtikçe insanın ihtiyaçları ve istekleri değişse de eskiye duyulan merak ve özlem devam ediyor. Yaşanmışlıklara şahitlik eden her bir kıymetli parça Kadıköy’de Antika çarşısında ziyaretçilerini bekliyor.