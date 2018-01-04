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Antik Mısır'ın gizemleri 'röntgen' tekniğiyle çözülüyor

04 Ocak 2018 14:36

Hikayeleri duvarlara oyulan antik Mısır'ın Firavunları hakkında bilgimiz var ancak yeni bir teknik sayesinde artık sıradan Mısırlıların hayatları da gözler önüne seriliyor. Antik Mısırlılar papirüs artıklarının üzerine günlük hayata dair bilgiler yazıyorlardı, ancak bu yazılar okunamıyordu. Farklı ışıkları kullanan bu yeni röntgen tekniği sayesinde bu yazılar okunabilecek. Bu teknikten önce, yazıların olduğu objelere zarar vermeden bu mümkün değildi. Bu yazılarda alışveriş listesi ya da vergi beyannameleri gibi günlük hayata dair detaylar yer alıyor. Bunların her biri tarihçiler için hazine niteliğinde...

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