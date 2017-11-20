“Anti-Victoria’s Secret” defilesi kadınların özgüvenini artıracak

ABD’nin New Jersey eyaletinden iki kız kardeşin mankenlik yapmayan kadınlarla düzenlediği “Anti-Victoria’s Secret” defile gösterisi dünya çapında kadınların kendine olan güvenlerini artırmayı amaçlıyor. Alyse ve Lexi Scaffidi geçtiğimiz yıl yayınlanan Victoria’s Secret melekleri gösterisinin ardından podyumdaki kadın çeşitsizliğini farkederek bu durumla mücadele etmek istemiş. Her ikisi de yıllık moda şovunun hayranı olan Scaffidi kardeşlerin düzenlediği Anti-Victoria’s Secret şovda aralarında engelli bir kadın ve protez bacaklı bir kadının da olduğu sıradan vücutlara sahip kadınlar yer aldı.