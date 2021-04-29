Anthony Hopkins ve Salma Hayek'ten Oscar Ödülü'nü birlikte dans ederek kutladı

Salma Hayek, Anthony Hopkins'in kazandığı Oscar Ödülü'nü birlikte dans ederek kutladıkları videoyu, sosyal medya hesabında ''Kral ile kutlama'' yazarak paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 93. Oscar Ödülleri'nde Anthony Hopkins The Father filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Bu ödülü kazanan Hopkins, aynı zamanda bu kategoride ödül alan ''En Yaşlı Oyuncu'' olarak tarihe geçti.

Salma Hayek, sosyal medya hesabında Hopkins ile birlikte dans ettiği videoyu paylaştı. Aktörün Galler'deki evinde çekilen o anları Hayek, ''Kral Anthony Hopkins'i The Father filmindeki olağanüstü performansıyla aldığı 2. Oscar'ını kutluyorum'' notuyla paylaştı.