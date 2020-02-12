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Antarktika’da Malta büyüklüğündeki buzul yok oldu

12 Şubat 2020 17:41

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan bir yıllık uydu görüntülerinde Antarktika Kıtası’nda bulunan ve Malta ülkesi büyüklüğünde olan bir buzulun kırılarak yol olduğu görüldü.

ESA'nın Copernicus Sentinel-1 uydusu tarafından Şubat 2019’dan itibaren çekilen fotoğrafların bir yıllık hızlandırılmış videosunda ortaya çıkan görüntülerde, Pine Island Buzulu kırılarak yok oluyor. Malta büyüklüğündeki buzulun yüz ölçümü yaklaşık 300 kilometre kare olduğu bildirildi.

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