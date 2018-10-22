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Antarktika'da keşfedilen ve 'Başsız tavuk deniz canavarı' olarak adlandırılan yeni canlı türü ilk kez görüntülendi

22 Ekim 2018 19:09

‘Başsız tavuk canavarı' lakaplı derin deniz yaratığı, Doğu Antarktika'daki Güney Okyanusu'nda ilk kez filme alındı. Deniz hıyarlarının ‘olağan dışı' bir türü olarak tanımlanan Enypniastes eximia, Avustralyalı araştırmacılar tarafından yeni sualtı ekipmanı kullanılarak fotoğraflandı. The Guardian'da yer alan habere göre, ‘Başsız tavuk canavarı' daha önce sadece Meksika Körfezi'nde 2.500m derinlikte filme alınmıştı. 11 cm ile 25 cm arasında değişen büyüklükteki bu canlı, yeni besleme yerlerine taşınmasına ve yırtıcılardan kaçabilmesine olanak sağlayan yüzme yapısına ve dokunaçlarına sahip.

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